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Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Молдовы

Политика Материалы 26 августа 2022 15:24 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Молдовы

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Молдовы Майе Санду.

"Уважаемая госпожа Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Республики Молдова - Дня Независимости.

Сегодня отношения между Азербайджаном и Молдовой, которые отмечают 30-летие установления дипломатических отношений, успешно развиваются. За истекший период расширились наш политический диалог и сотрудничество в различных областях, активизировались исторически существовавшие между нашими народами контакты.

Верю, что традиционные дружеские связи, взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами и впредь будут укрепляться нашими совместными усилиями в интересах наших народов.

В этот праздничный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Молдовы постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравлении.

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