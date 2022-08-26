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Президент Ильхам Алиев: Сегодня отношения между Азербайджаном и Молдовой успешно развиваются

Политика Материалы 26 августа 2022 15:36 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Сегодня отношения между Азербайджаном и Молдовой успешно развиваются

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БАКУ /Trend/ - Сегодня отношения между Азербайджаном и Молдовой, которые отмечают 30-летие установления дипломатических отношений, успешно развиваются.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева Президенту Молдовы Майе Санду по случаю национального праздника страны – Дня Независимости.

"За истекший период расширились наш политический диалог и сотрудничество в различных областях, активизировались исторически существовавшие между нашими народами контакты.

Верю, что традиционные дружеские связи, взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами и впредь будут укрепляться нашими совместными усилиями в интересах наших народов", - говорится в письме.

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