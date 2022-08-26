Отмечено 30-летие дипломатических отношений между Азербайджаном и Казахстаном (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 26 августа в министерстве иностранных дел Азербайджана состоялись мероприятие и выставка, посвященные 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Казахстаном, сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

В мероприятии приняли участие руководящий состав МИД АР, сотрудники посольства Казахстана в Азербайджане, члены Общества азербайджано-казахстанской дружбы имени Гейдара Алиева, представители научных кругов, а также другие участники.

Мероприятие началось с исполнения государственных гимнов обеих стран.

Выступивший на мероприятии замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов отметил, что существующие между Азербайджаном и Казахстаном отношения дружбы и братства основаны на общих исторических и культурных ценностях наших народов. Подчеркнув особую роль глав государств в развитии связей между двумя странами, замминистра отметил успешное взаимодействие между Азербайджаном и Казахстаном как на двусторонней основе, так и в рамках многосторонних платформ. Халафов отметил, что сотрудничество между нашими странами в различных сферах, в том числе в политической, экономической, энергетической, логистической, гуманитарной, культурной и других, основывается на подписанном в 2005 году в Баку “Договоре о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан”. Он также отметил, что официальный визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в страну 24 августа имеет историческое значение для развития двусторонних отношений.

Затем посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов передал участникам мероприятия свои поздравления по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами. Посол особо отметил важность визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан накануне 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Казахстаном, отметив, что подписанные в рамках данного визита документы будут способствовать дальнейшему развитию отношений между двумя странами во всех сферах. Отметив, что по случаю 30-летия дипломатических отношений был проведен ряд совместных мероприятий, он выразил благодарность за сотрудничество в организации этих мероприятий.

Участвовавший в мероприятии народный писатель Чингиз Абдуллаев, передав свои поздравления, отметил всестороннее развитие связей между двумя странами, опирающихся на исторические и культурные связи.

В завершение мероприятия участники ознакомились с выставкой, посвященной 30-летию дипломатических отношений между Азербайджаном и Казахстаном.

(Перевод: Нубар Кулузаде)