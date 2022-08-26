Начался визит в Карабах аккредитованных в Азербайджане дипломатов и военных (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Начался двухдневный визит в Шушу аккредитованных в Азербайджане дипломатов и военных, сообщает в пятницу Trend.

Согласно информации, самолет с делегацией на борту совершил посадку в международном аэропорту Физули. Ознакомившись с аэропортом, члены делегации отправятся по "Дороге Победы" в Шушу.

В рамках визита представители дипломатического корпуса и военные примут участие в конференции, посвященной работам и планам по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий, использованию потенциала градостроительства в постконфликтный период, а также возможностям международного сотрудничества в целом. В первый день освобожденные территории посетят дипломаты, аккредитованные в стране на нерезидентной основе, а 27 августа - дипломаты, аккредитованные на резидентной основе.

Отметим, что в поездке принимают участие более 100 дипломатов и военных представителей из более чем 60 стран и 19 международных организаций.

(Перевод: Нубар Кулузаде)