Взятие Лачина под контроль - результат непоколебимой политической воли Президента Ильхама Алиева - Сахиль Керимли

БАКУ /Trend/ - Взятие под контроль азербайджанской армией города Лачин, сел Забух и Сус стало возможным благодаря непоколебимой политической воле Победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева. Эта победа, которой бесконечно гордится каждый наш гражданин, в очередной раз показала миру силу и мощь азербайджанского государства.

Об этом сказал заместитель генерального директора АМИ Trend, политический комментатор Сахиль Керимли.

Он отметил, что это событие - очередной успех Азербайджана. "Армения, подписывая акт капитуляции, взяла на себя ряд обязательств. Это касалось города Лачин, прилегающих населенных пунктов, так называемого Лачинского коридора и так далее. Однако, к сожалению, за прошедший период она так и не выполнила своих обязательств. Президент Азербайджана неоднократно подчеркивал в своих выступлениях, что пункты заявления от 10 ноября будут выполнены так или иначе. Азербайджан заставил Армению сделать это и достиг поставленных целей. Наши суверенные территории очищены от армянских террористических группировок, незаконно расселенные здесь в свое время армяне покинули эти места. Мы вновь добились своей цели", - отметил Керимли.

По его словам, сегодня весь мир принимает новые реалии, сложившиеся после победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне. Главная задача - полностью искоренить армянский террор, сепаратизм. "Армения в безвыходном положении. Потерпевшая позорное поражение в войне Армения находится на краю пропасти, не поддерживается международными кругами. Нет сомнений в том, что Ереван, не сумевший противостоять военной и политической мощи азербайджанского государства, вскоре будет вынужден выполнить и другие условия трехстороннего заявления. Скоро мы станем свидетелями и открытия Зангезурского коридора. Это реальность. Потому что руководство Армении понимает, что "железный кулак" на месте и другого выхода нет", - сказал Керимли.

Он добавил, что вскоре лачинцы вернутся в родной край после 30-летней разлуки.

"Как только азербайджанская армия вошла в Лачин, в городе начались интенсивные восстановительные работы. Сотрудники государственных структур уже приступили к прокладке коммуникаций, принимаются меры безопасности, словом, кипит работа. А это значит, что в Лачин возвращаются его истинные хозяева, и грязный след врага стирается с нашей земли. И можно с полной уверенностью сказать, что впереди у нашего народа еще много побед и успехов", - сказал Керимли.

(Перевод: Нубар Кулузаде)