Организация тюркских государств приветствует возвращение города Лачин, сел Забух и Сус Азербайджану

БАКУ /Trend/ - Секретариат Организации тюркских государств приветствует возвращение города Лачин и сел Забух и Сус Азербайджану как продолжение процесса реализации Трехсторонней декларации от 9-10 ноября 2020 года, сообщает Trend со ссылкой на заявление генерального секретаря организации Багдада Амреева.

Организация подтверждает свою поддержку и приверженность территориальной целостности и суверенитету братского Азербайджана и выражает готовность внести свой вклад в усилия по постконфликтному восстановлению, реконструкции и реинтеграции на освобожденных территориях Азербайджана.

Организация подчеркивает важность дипломатических усилий и поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией, что послужило бы миру и стабильности на Южном Кавказе и возвращению вынужденных переселенцев на освобожденные территории.