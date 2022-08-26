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Организация тюркских государств приветствует возвращение города Лачин, сел Забух и Сус Азербайджану

Политика Материалы 26 августа 2022 23:39 (UTC +04:00)
Организация тюркских государств приветствует возвращение города Лачин, сел Забух и Сус Азербайджану

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БАКУ /Trend/ - Секретариат Организации тюркских государств приветствует возвращение города Лачин и сел Забух и Сус Азербайджану как продолжение процесса реализации Трехсторонней декларации от 9-10 ноября 2020 года, сообщает Trend со ссылкой на заявление генерального секретаря организации Багдада Амреева.

Организация подтверждает свою поддержку и приверженность территориальной целостности и суверенитету братского Азербайджана и выражает готовность внести свой вклад в усилия по постконфликтному восстановлению, реконструкции и реинтеграции на освобожденных территориях Азербайджана.

Организация подчеркивает важность дипломатических усилий и поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией, что послужило бы миру и стабильности на Южном Кавказе и возвращению вынужденных переселенцев на освобожденные территории.

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