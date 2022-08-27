Эмине Эрдоган поздравила Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву

БАКУ /Trend/ - Супруга Президента Турецкой Республики Эмине Эрдоган направила поздравительное письмо Первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой.

"Многоуважаемая Мехрибан ханум, дорогая Сестра.

С самыми искренними пожеланиями сердечно поздравляю Вас с днем рождения, желаю Вам и Вашим любимым здоровья, счастья, долгих лет жизни и душевного покоя.

То, что этот знаменательный день совпал по времени с днем возвращения Азербайджану города Лачин, сел Забух и Сус, которые годами несправедливо были оторваны от родных краев, многократно приумножает нашу радость.

Ваш ценный вклад в развитие турецко-азербайджанских связей, доведенных нами до самого высокого уровня силой убежденности в правоте принципа «Одна нация, два государства» и на основе братских уз, достоен всяческой похвалы.

Пользуясь случаем, передаю наилучшие пожелания и самую искреннюю любовь Вам лично, Вашей многоуважаемой семье и братскому азербайджанскому народу", - говорится в поздравительном письме.