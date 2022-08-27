Началась поездка аккредитованных в Азербайджане дипломатов и военных в Шушу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Началась поездка в Шушу дипломатов, аккредитованных в Азербайджане на резидентcкой основе, и военных представителей.

Как сообщает в субботу Trend, самолет с делегацией на борту приземлился в международном аэропорту Физули, являющемся "воздушными воротами" Карабаха.

После ознакомления с аэропортом делегация отправится в Шушу по «Дороге Победы».

В рамках визита представители дипломатического корпуса и военные представители примут участие в конференции, посвященной работам и планам, проводимым в области восстановления и реконструкции на освобожденных территориях, использованию потенциала разминирования и градостроительства в постконфликтный период и возможности международного сотрудничества в целом.

Напомним, что накануне освобожденные от оккупации территории посетили дипломаты, аккредитованные в Азербайджане на нерезидентcкой основе.

Отметим, что в поездке принимают участие более 100 дипломатов и военных представителей из более чем 60 стран и 19 международных организаций.