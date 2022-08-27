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Представители дипкорпуса осмотрели старый центр города Физули (ФОТО)

Политика Материалы 27 августа 2022 09:36 (UTC +04:00)
Представители дипкорпуса осмотрели старый центр города Физули (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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ФИЗУЛИ /Trend/ - Представители дипломатического корпуса, аккредитованного на резидентной основе в Азербайджане, осмотрели старый центр города Физули.

Как сообщает в субботу корреспондент Trend из Физули, специальный представитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов проинформировал дипломатов о старом центре города, а также о работах по реконструкции и восстановлению.

Напомним, что накануне освобожденные от оккупации территории посетили дипломаты, аккредитованные в Азербайджане на нерезидентной основе.

Отметим, что в поездке принимают участие более 100 дипломатов и военных представителей из более чем 60 стран и 19 международных организаций.

В рамках визита представители дипломатического корпуса и военные примут участие в конференции, посвященной работам и планам по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий, использованию потенциала градостроительства в постконфликтный период, а также возможностям международного сотрудничества в целом.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Представители дипкорпуса осмотрели старый центр города Физули (ФОТО)
Представители дипкорпуса осмотрели старый центр города Физули (ФОТО)
Представители дипкорпуса осмотрели старый центр города Физули (ФОТО)
Представители дипкорпуса осмотрели старый центр города Физули (ФОТО)
Представители дипкорпуса осмотрели старый центр города Физули (ФОТО)
Представители дипкорпуса осмотрели старый центр города Физули (ФОТО)
Представители дипкорпуса осмотрели старый центр города Физули (ФОТО)
Представители дипкорпуса осмотрели старый центр города Физули (ФОТО)
Представители дипкорпуса осмотрели старый центр города Физули (ФОТО)
Представители дипкорпуса осмотрели старый центр города Физули (ФОТО)
Представители дипкорпуса осмотрели старый центр города Физули (ФОТО)
Представители дипкорпуса осмотрели старый центр города Физули (ФОТО)
Представители дипкорпуса осмотрели старый центр города Физули (ФОТО)
Представители дипкорпуса осмотрели старый центр города Физули (ФОТО)
Представители дипкорпуса осмотрели старый центр города Физули (ФОТО)
Представители дипкорпуса осмотрели старый центр города Физули (ФОТО)
Представители дипкорпуса осмотрели старый центр города Физули (ФОТО)
Представители дипкорпуса осмотрели старый центр города Физули (ФОТО)
Представители дипкорпуса осмотрели старый центр города Физули (ФОТО)
Представители дипкорпуса осмотрели старый центр города Физули (ФОТО)
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