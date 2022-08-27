Управление в азербайджанской армии осуществляется при помощи современных цифровых средств связи - минобороны (ВИДЕО)

БАКУ Trend/ - По поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжаются мероприятия по расширению возможностей систем связи азербайджанской армии, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Подразделения нашей армии оснащены современными цифровыми средствами связи. При управлении подразделениями, дислоцированными на освобожденных территориях, используются техника и средства связи, закупленные у самых передовых стран мира.

В азербайджанской армии на высоком уровне осуществляется организация стабильной связи и скрытого управления войсками. Получены и сданы в эксплуатацию новые средства связи, устойчивые к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

На вооружение азербайджанской армии поступили также многие комплексы мобильной связи. В настоящее время работа в этом направлении продолжается. В то же время средства связи на боевой технике, состоящей на вооружении азербайджанской армии, заменяются современными радиостанциями. К концу текущего года планируется интегрировать боевую технику в единую систему.

Кроме того, в армии действуют лаборатории, оснащенные оборудованием, отвечающим современным стандартам. Наряду с производством, профессиональными радиомеханиками проводятся текущие ремонтные работы.

Центр операций по кибербезопасности Главного управления связи, информационных технологий и кибербезопасности министерства обороны, введенный в эксплуатацию в июле текущего года и оснащенный новейшим технологическим оборудованием, имеет особую значимость в обеспечении кибербезопасности путем непрерывного наблюдения и контроля за ИКТ-пространством азербайджанской армии.

В целом задачи по совершенствованию связи в азербайджанской армии, поставленные перед командованием министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, выполняются высокопрофессионально.