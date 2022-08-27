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В Шуше проходит конференция о возможностях международного сотрудничества (ФОТО)

Политика Материалы 27 августа 2022 11:31 (UTC +04:00)
В Шуше проходит конференция о возможностях международного сотрудничества (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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ШУША /Trend/ - В Шуше проходит конференция, посвященная работам и планам по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий, использованию потенциала градостроительства в постконфликтный период, а также возможностям международного сотрудничества в целом.

Как сообщает в субботу Trend, в конференции принимают участие более 100 дипломатов и военных представителей из более чем 60 стран и 19 международных организаций.

Отметим, что 26 августа начался двухдневный визит в Шушу аккредитованных в Азербайджане дипломатов и военных представителей.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

В Шуше проходит конференция о возможностях международного сотрудничества (ФОТО)
В Шуше проходит конференция о возможностях международного сотрудничества (ФОТО)
В Шуше проходит конференция о возможностях международного сотрудничества (ФОТО)
В Шуше проходит конференция о возможностях международного сотрудничества (ФОТО)
В Шуше проходит конференция о возможностях международного сотрудничества (ФОТО)
В Шуше проходит конференция о возможностях международного сотрудничества (ФОТО)
В Шуше проходит конференция о возможностях международного сотрудничества (ФОТО)
В Шуше проходит конференция о возможностях международного сотрудничества (ФОТО)
В Шуше проходит конференция о возможностях международного сотрудничества (ФОТО)
В Шуше проходит конференция о возможностях международного сотрудничества (ФОТО)
В Шуше проходит конференция о возможностях международного сотрудничества (ФОТО)
В Шуше проходит конференция о возможностях международного сотрудничества (ФОТО)
В Шуше проходит конференция о возможностях международного сотрудничества (ФОТО)
В Шуше проходит конференция о возможностях международного сотрудничества (ФОТО)
В Шуше проходит конференция о возможностях международного сотрудничества (ФОТО)
В Шуше проходит конференция о возможностях международного сотрудничества (ФОТО)
В Шуше проходит конференция о возможностях международного сотрудничества (ФОТО)
В Шуше проходит конференция о возможностях международного сотрудничества (ФОТО)
В Шуше проходит конференция о возможностях международного сотрудничества (ФОТО)
В Шуше проходит конференция о возможностях международного сотрудничества (ФОТО)
В Шуше проходит конференция о возможностях международного сотрудничества (ФОТО)
В Шуше проходит конференция о возможностях международного сотрудничества (ФОТО)
В Шуше проходит конференция о возможностях международного сотрудничества (ФОТО)
В Шуше проходит конференция о возможностях международного сотрудничества (ФОТО)
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