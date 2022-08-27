Послы Франции и США открыто проигнорировали приглашение Азербайджана - Хикмет Гаджиев

ШУША /Trend/ - Послы Франции и США в Азербайджане не принимают участия в сегодняшнем визите в Шушу. Они открыто проигнорировали приглашение правительства Азербайджана.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев во время выступления на конференции в Шуше.

"Мы воспринимаем это как неуважение к нашей территориальной целостности. Франция и США как сопредседатели Минской группы ОБСЕ в течение 30 лет не внесли своего вклада в урегулирование конфликта. Не присоединившись к участию в этой поездке, они еще раз проявили пренебрежение", - добавил Гаджиев.

(Перевод: Нубар Кулузаде)