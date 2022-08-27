Высшее руководство ООН все еще не посетило регион после окончания конфликта - Хикмет Гаджиев (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Высшее руководство ООН все еще не посетило регион после окончания конфликта.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев во время выступления на конференции в Шуше.

Он отметил, что после подобного конфликта, который длился в целом более 30 лет, и привел к таким гуманитарным катастрофам, трагедиям, в регион должен был состояться визит на уровне высшего руководства ООН и по сути должны были быть поприветствованы факты урегулирования этого конфликта, осуществления резолюций Совета Безопасности ООН.

”К сожалению, как резолюции Совета Безопасности ООН оставались на столе в течение 30 лет, точно так же и не наблюдается какой-либо серьезной деятельности со стороны руководства ООН в этом вопросе. В отношении Азербайджана нет “плана Маршала", - сказал Гаджиев.

Он подчеркнул, что у Азербайджана есть национальные ресурсы. "При этом здесь очень важны примеры солидарности. Например, братская поддержка Турции, Казахстана, Узбекистана, предложения по проекту школы в Физули и другие проекты являются примером солидарности, братства. Подобные шаги положительно оцениваются Азербайджаном", - добавил помощник Президента.

(Перевод: Нубар Кулузаде)