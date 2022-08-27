Около 60 изданий из ОАЭ, Египта и Омана посвятили материалы деятельности Первого вице-президента Мехрибан Алиевой (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В арабских медиа, в том числе в изданиях из ОАЭ, Египта и Омана 27 августа был опубликован ряд материалов, посвящённых Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой.

Как сообщает Trend, таким образом, в целом уже около 60 авторитетных арабских изданий представили своим читателям обширную информацию о деятельности Первого вице-президента Азербайджана.

В опубликованных материалах рассказывается об активной роли, которую играет Первый вице-президент Мехрибан Алиева в развитии Азербайджана, реализуемых по ее инициативе реформах и проектах.

Авторы особо подчеркивают роль Мехрибан Алиевой в защите и восстановлении культурного и религиозного наследия. "Важным показателем деятельности Мехрибан Алиевой является пример возглавляемого ею Фонда Гейдара Алиева. Проекты строительства школ, реконструкция дошкольных образовательных учреждений, программа поддержки развития детских домов, школ-интернатов, строительство новых детских и образовательных учреждений привели к серьезному качественному сдвигу в этой сфере. Мехрибан Алиева возродила благотворительное движение в стране, превратила Фонд Гейдара Алиева в адрес добра и милосердия не только в Азербайджане, но и в мире. Защита азербайджанской культуры, музыки, культурного наследия и традиций, их широкая пропаганда в мире - одна из высших целей Мехрибан Алиевой. В результате ее многогранной деятельности образцы материального и нематериального культурного наследия Азербайджана включены в соответствующие списки ЮНЕСКО, мугам стал всемирно известным жанром", - отмечается в публикациях.

Журналисты отмечают, что крупномасштабные гуманитарные и социальные проекты в различных странах, большая поддержка защиты всемирного наследия на международном уровне, восстановление исторических памятников сделали Мехрибан Алиеву главным представителем гуманитарной и культурной дипломатии Азербайджана. "Первый вице-президент Азербайджана оказывает большую поддержку восстановлению и строительству святынь, мечетей и молитвенных залов, религиозных памятников. Она также вносит большой вклад в пропаганду толерантности и межкультурного диалога: по ее инициативе успешно идет восстановление церквей и синагог", - отмечается в публикации.

В материалах, опубликованных арабскими СМИ, особо подчеркивается, что выдающиеся организаторские способности Мехрибан Алиевой сыграли особую роль в проведении глобальных мероприятий в Азербайджане. "Ее самоотверженная работа в качестве председателя Организационного комитета I Европейских игр еще более возвысила Мехрибан Алиеву в глазах народа. Это проявилось на IV Играх исламской солидарности", - отмечается в материалах. Первый вице-президент уделяет особое внимание и заботу семьям шехидов, принимает важные меры для восстановления здоровья азербайджанских офицеров и солдат, получивших ранения в ходе защиты территориальной целостности Азербайджана.

"Личность Мехрибан Алиевой и ее деятельность находятся в центре внимания всего мира. Присвоение Мехрибан Алиевой почетных званий посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО также является проявлением этого внимания. Ее блестящие достижения также отражены в бесчисленных престижных наградах, которых была удостоена Первый вице-президент Азербайджана. Но как отмечала сама Мехрибан Алиева, высшей наградой для нее является уважение и любовь народа", - подчеркивается в статьях.

Ниже представляем снимки некоторых из этих публикаций.