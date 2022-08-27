Глава МИД Азербайджана встретился с руководителем Бакинского офиса СЕ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 27 августа принял руководителя Бакинского офиса Совета Европы Золтана Херниеша в связи с завершением его миссии в стране.

Как сообщили в субботу Trend в МИД, министр подчеркнул, что между Азербайджаном и ЕС существует плодотворный диалог. Он отметил, что план действий по сотрудничеству с ЕС на 2022-2025 годы является одним из важных направлений. В частности, было доведено до внимания, что между Азербайджаном и организацией продолжается диалог для развития сотрудничества в различных сферах, реализуется ряд проектов.

Золтан Херниеш отметил, что за последние пять лет его деятельности в Азербайджане сотрудничество между Азербайджаном и ЕС расширилось на основе взаимопонимания и доверия. Он подчеркнул, что визит генсека Совета Европы в Азербайджан в апреле текущего года внес вклад в отношения, а также то, что в рамках плана действий на 2022-2025 годы начата реализация ряда проектов в соответствии с потребностями Азербайджана. Руководитель Бакинского офиса отметил значимость всесторонних реформ, осуществляемых Азербайджаном на национальном уровне, и что Совет Европы реализует совместные проекты с соответствующими структурами для поддержки этих реформ.

Затем министр Джейхун Байрамов проинформировал собеседника о текущей ситуации в регионе, мирной повестке Азербайджана и осуществляемых мерах, возможностях регионального сотрудничества, процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией. Золтан Херниеш в свою очередь отметил важность политики, проводимой Азербайджаном в регионе и на международном уровне, вклад в интеграционные процессы.

Министр Джейхун Байрамов пожелал Золтану Херниешу успехов в дальнейшей деятельности.

(Перевод: Нубар Кулузаде)