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Спикер Милли Меджлиса выразила соболезнования председателям Сената и Национальной ассамблеи Пакистана

Политика Материалы 27 августа 2022 22:16 (UTC +04:00)
Спикер Милли Меджлиса выразила соболезнования председателям Сената и Национальной ассамблеи Пакистана

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БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова направила письма с соболезнованиями председателю Национального Собрания Пакистана Радже Парвизу Ашрафу и председателю Сената Мохаммаду Садику Санджрани в связи с многочисленными человеческими жертвами и разрушениями, вызванными сильными наводнениями в этой стране, передает Trend со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса.

Гафарова выразила глубокие соболезнования своим коллегам, братскому народу Пакистана, семьям и близким погибших, пожелала выздоровления пострадавшим в результате трагедии.

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