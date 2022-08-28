Глава МИД Пакистана поблагодарил Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто Зардари поблагодарил Азербайджан.

Как передает Trend, об этом глава МИД написал на своей странице в Twitter.

"Спасибо, Азербайджан", - написал он, ссылаясь на публикацию посольства Азербайджана в Пакистане об оказании помощи в размере 2 миллионов долларов США Азербайджаном Пакистану.

Напомним, что в соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, с целью ликвидации последствий проливных дождей и наводнений, приведших к многочисленным человеческим жертвам и крупномасштабным разрушениям в Пакистане, правительством Азербайджана Пакистану будет оказана помощь в размере 2 миллионов долларов США.