...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

В городе Лачине, селах Забух и Сус осуществляются меры по инженерному обеспечению (ФОТО)

Политика Материалы 29 августа 2022 11:27 (UTC +04:00)
В городе Лачине, селах Забух и Сус осуществляются меры по инженерному обеспечению (ФОТО)

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Инженерно-сапёрные подразделения азербайджанской армии выполняют задачи по инженерному обеспечению в городе Лачин, селах Забух и Сус, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Работы по очистке этих территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов выполняются высокопрофессионально. Основные усилия направлены на обнаружение и обезвреживание при строгом соблюдении правил техники безопасности взрывчатых веществ и мин-ловушек, изготовленных комбинированно кустарным способом.

В городе Лачине, селах Забух и Сус осуществляются меры по инженерному обеспечению (ФОТО)
В городе Лачине, селах Забух и Сус осуществляются меры по инженерному обеспечению (ФОТО)
В городе Лачине, селах Забух и Сус осуществляются меры по инженерному обеспечению (ФОТО)
В городе Лачине, селах Забух и Сус осуществляются меры по инженерному обеспечению (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости