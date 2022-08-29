В городе Лачине, селах Забух и Сус осуществляются меры по инженерному обеспечению (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Инженерно-сапёрные подразделения азербайджанской армии выполняют задачи по инженерному обеспечению в городе Лачин, селах Забух и Сус, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Работы по очистке этих территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов выполняются высокопрофессионально. Основные усилия направлены на обнаружение и обезвреживание при строгом соблюдении правил техники безопасности взрывчатых веществ и мин-ловушек, изготовленных комбинированно кустарным способом.