В Азербайджан экстрадированы 13 обвиняемых в тяжких преступлениях

БАКУ /Trend/ - За 6 месяцев этого года в Азербайджан экстрадированы 13 человек, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.

Об этом Trend сообщили в понедельник в Генпрокуратуре Азербайджана.

Согласно информации, за минувшее полугодие были расширены связи с соответствующими органами зарубежных стран и международными организациями. В результате мер, осуществленных управлением международного правового сотрудничества Генеральной прокуратуры, была обеспечена экстрадиция 13 обвиняемых в тяжких и особо тяжких преступлениях.

(Перевод: Нубар Кулузаде)