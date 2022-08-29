Youtube-канал VMedia: «Сами армяне признают, что Тепебаши - единственный исторический район в Ереване» (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В новом видео Youtube-канала VMedia «Ереванский Конд: что скрывают за древними стенами?» рассказывается об ереванском квартале Тепебаши, который армяне называют «Конд».

Этот район, где исторически проживали азербайджанцы, столкнулся сегодня с угрозой полного уничтожения - руководство Армении планирует на этом месте построить современные жилые здания. Таким образом может исчезнуть последний островок азербайджанской средневековой архитектуры Эривана, раньше представленной Эриванской крепостью.

В самом начале видео особый акцент сделан на невольных признаниях самих армян, рассказывающих о «Конде». Они так и говорят, что «это - единственный район в Ереване, который имеет историческую ценность и в котором чувствуется дыхание веков». Действительно, против фактов идти трудно - возраст образцов материально-культурного наследия, расположенных в настоящее время в столице Армении, не достигает даже 200 лет. Но тогда любой думающий человек должен задаться вопросом: «Почему в городе, который претендует на возраст в 2800 лет больше нет никаких исторических построек, а единственный сохранившийся старый район полон следов его прежних жителей – азербайджанцев и мусульман?».

«Неужели армянский народ хочет продолжать плодить мифы, которые у всякого думающего человека не могут вызвать ничего, кроме смеха? Может уже пора отказаться от лжеистории и исторических фейков?», - вновь обращается канал Vmedia к представителям армянской общественности.

По мнению авторов проекта, только удалив белые пятна в своей истории, Армении наконец удастся выбраться из заколдованного круга, который постоянно приводит эту страну к вражде с соседями, кровопролитию, войнам и поражениям.