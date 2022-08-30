В мероприятиях в сфере международной безопасности в Баку примут участие свыше 200 компаний из более 30 стран (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В 4-й Международной выставке безопасности "ADEX" и 13-й выставке "Securex Caspian" в Баку примут участие свыше 208 компаний из 32 стран.

Об этом сказал во вторник советник министра оборонной промышленности Азербайджана Ариф Бабаев, передает Trend.

По его словам, в нынешнем году в этих мероприятиях примет участие еще большее число участников, в том числе 31 официальное лицо.

"Азербайджанские стенды будут установлены в первом и третьем залах, а также в открытых помещениях. Наша оборонная промышленность представит на выставке множество новшеств местного производства. Кроме того, на выставках будут представлены системы для авиации, гражданских и военных судов, бронетехника, радиоэлектронные системы и множество других устройств и оборудования", - сказал Бабаев.

Отметим, что мероприятия пройдут в Бакинском ЭКСПО Центре.