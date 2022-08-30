Армения передала останки предположительно 138 пропавших без вести в первой Карабахской войне азербайджанцев (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Армения передала останки, принадлежащие предположительно 138 пропавшим без вести в первой Карабахской войне азербайджанцев.

Как сообщает Trend, об этом сегодня на конференции на тему "Установление личности пропавших без вести лиц – гуманитарный подход", посвященной Международному дню пропавших без вести лиц и организованной Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана, сказал секретарь, руководитель рабочей группы госкомиссии Исмаил Ахундов.

По его словам, в госкомиссии зарегистрированы в качестве пропавших без вести в первой Карабахской войне в результате военной агрессии Армении против Азербайджана 3 890 граждан Азербайджана. Из них 3171 - военнослужащие, 719 - гражданские лица. Из гражданских лиц 71 человек - несовершеннолетние, 267 - женщины, 326 - пожилые люди.

"Из общего числа лиц, пропавших без вести в первой Карабахской войне, 872 человека, в том числе 29 детей, 98 женщин и 112 стариков, были взяты в плен или остались на оккупированных территориях. Впоследствии освобожденные пленные и заложники подтвердили, что видели этих людей живыми. Армения на протяжении всего периода конфликта скрывала от международных организаций информацию об этих лицах, их дальнейшей судьбе. Только после трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года, армянская сторона передала смешанные останки, принадлежащие предположительно 138 из пропавших без вести в первой Карабахской войне азербайджанцев.

(Перевод: Нубар Кулузаде)