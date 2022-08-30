6 участников Отечественной войны Азербайджана зарегистрированы как пропавшие без вести - госкомиссия (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 6 военнослужащих, принимавших участие в Отечественной войне Азербайджана, зарегистрированы госкомиссией как пропавшие без вести.

Как сообщает Trend, об этом сегодня на конференции на тему "Установление личности пропавших без вести лиц – гуманитарный подход", посвященной Международному дню пропавших без вести лиц и организованной Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана, сказал секретарь, руководитель рабочей группы госкомиссии Исмаил Ахундов.

Ахундов отметил, что в соответствии с трехсторонним заявлением, в результате неотложных поисковых мероприятий, проведенных при непосредственном участии российского миротворческого контингента и Международным комитетом Красного креста, большая часть останков азербайджанских военнослужащих, пропавших без вести, была вывезена с освобожденных территорий и после идентификации передана их семьям.

“К сожалению, несмотря на проведение необходимых мероприятий, связанных с поиском 6 наших военнослужащих, принимавших участие в Отечественной войне, установить их дальнейшую судьбу не удалось, и они зарегистрированы в госкомиссии как пропавшие без вести в ходе Отечественной войны. То, что их судьба до сих пор неизвестна, является болью для каждого из нас”, - сказал он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)