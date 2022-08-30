В период после подписания заявления от 10 ноября 2020 г. Армении были переданы тела 1713 военнослужащих - Исмаил Ахундов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В результате совместных мер, осуществленных после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, Армении были переданы 1713 тел военнослужащих.

Как сообщает Trend, об этом сегодня на конференции на тему "Установление личности пропавших без вести лиц – гуманитарный подход", посвященной Международному дню пропавших без вести лиц и организованной Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана, сказал секретарь, руководитель рабочей группы госкомиссии Исмаил Ахундов.

По его словам, в период первой Карабахской войны были освобождены из плена и заложников 1480 азербайджанцев. Армянской стороне были переданы 509 человек. В то же время десятки тел людей с обеих сторон, погибших на линии соприкосновения войск, были переданы сторонам при посредничестве МККК.

"В целом с участием МККК было осуществлено более 650 гуманитарных процессов. После трехстороннего заявления, подписанного после Отечественной войны, армянская сторона передала Азербайджану 25 человек (19 военнослужащих, 6 гражданских лиц). Из них 5 человек (1 военнослужащий, 4 гражданских) были задержаны до 27 сентября 2020 года, а Азербайджан освободил 159 лиц (118 военнослужащих, 41 гражданское лицо, в том числе 5 женщин) армянского происхождения. Из них 6 человек (4 военных, 2 гражданских) были задержаны до 27 сентября 2020 года. Азербайджан, оставаясь приверженным своим обязательствам, проистекающим из норм международного гуманитарного права, интернировал попавших в плен армянских военнослужащих, а также гражданских лиц, эвакуированных из зоны боевых действий, обеспечил условия их содержания, достойное обращение с ними, право раненых на лечение. Госкомиссия на регулярной основе предоставляла МККК информацию о попавших в плен армянских военнослужащих и задержанных лицах, создала все условия для их посещения сотрудниками МККК", - сказал он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)