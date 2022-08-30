Предложено создание совместного с Азербайджаном и Арменией механизма МККК в связи с пропавшими без вести лицами (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Предложено создание совместного с Азербайджаном и Арменией механизма Международного комитета Красного Креста (МККК) в связи с пропавшими без вести лицами.

Как сообщает Trend, об этом сказал сегодня заведующий сектором Администрации Президента Азербайджана Габиб Микаиллы на конференции на тему "Установление личности пропавших без вести лиц – гуманитарный подход", посвященной Международному дню пропавших без вести лиц и организованной Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана.

Он отметил, что Армения не предоставляет информацию о местонахождении массовых захоронений, так как знает, что эти факты массовых убийств могут быть охарактеризованы как военные преступления.

“Минная проблема также препятствует расследованию этих вопросов. Со следующего месяца совместно с МККК в этой области будут предприняты шаги. Также необходимо применение судебно-медицинской экспертизы в этой области. Совместный с Азербайджаном и Арменией механизм МККК в связи с пропавшими без вести лицами может быть эффективен в этой области”, - сказал Микаиллы.

По его словам, МККК зарегистрировал 37 пропавших без вести азербайджанцев, судьба которых пока неизвестна.

“Призываю МККК расследовать эти вопросы. Также может быть назначен специальный докладчик ООН в этой области, который занимался бы вопросами по делам пропавших без вести не только касательно Азербайджана и Армении, но и других стран”, - сказал Микаиллы.

(Перевод: Нубар Кулузаде)