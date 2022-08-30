Азербайджан рассчитывает на поддержку партнеров в вопросе пропавших без вести лиц

БАКУ /Trend/ - Азербайджан рассчитывает на поддержку партнеров в вопросе, связанном с лицами, пропавшими без вести в период оккупации.

Об этом сказал журналистам сегодня на конференции на тему "Установление личности пропавших без вести лиц – гуманитарный подход", посвященной Международному дню пропавших без вести лиц и организованной Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана, заведующий сектором Администрации Президента Азербайджана Габиб Микаиллы, передает Trend.

Он отметил, что Азербайджан ценит участие ЕС в решении этого вопроса. В частности, этот вопрос был затронут в заявлении председателя Европейского совета Шарля Мишеля, сделанном в декабре прошлого года.

"Мы ожидаем от Армении предоставления точной информации о местонахождении мест погребения, массовых захоронений. После второй Карабахской войны Армения предоставила несколько карт с местонахождением массовых захоронений, но они были бесполезны, так как не были точными", - сказал он.

Микаиллы также подчеркнул, что необходимо ускорить процесс поиска, выяснения судьбы лиц, пропавших без вести в период оккупации.