Армения не предоставляет информацию о местонахождении массовых захоронений - завсектором Администрации Президента Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Армения не предоставляет информацию о местонахождении массовых захоронений, так как знает, что эти факты массовых убийств могут быть охарактеризованы как военные преступления.

Как сообщает Trend, об этом сказал сегодня заведующий сектором Администрации Президента Азербайджана Габиб Микаиллы на конференции на тему "Установление личности пропавших без вести лиц – гуманитарный подход", посвященной Международному дню пропавших без вести лиц и организованной Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана.

“Минная проблема так же препятствует расследованию этих вопросов. Со следующего месяца совместно с МККК в этой области будут предприняты шаги. Также необходимо применение судебно-медицинской экспертизы в этой области. Совместный с Азербайджаном и Арменией механизм МККК в связи с пропавшими без вести лицами может быть эффективен в этой области”, - добавил Микаиллы.

(Перевод: Нубар Кулузаде)