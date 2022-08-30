МККК продолжит помощь Азербайджану в установлении личности пропавших без вести лиц (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Международный комитет Красного креста (МККК) продолжит оказывать поддержку властям Азербайджана в процессе установления личности пропавших без вести лиц.

Как сообщает Trend, об этом сказала сегодня глава бакинского представительства МККК Драгана Коич на мероприятии, организованном Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана и посвященном Международному дню без вести пропавших лиц.

"МККК еще раз выражает приверженность принципам нейтралитета и беспристрастности и продолжению оказания поддержки соответствующим органам власти в процессе установления личностей пропавших без вести", - сказала Коич.

(Перевод: Нубар Кулузаде)