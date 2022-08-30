Будут эксгумированы останки из мест захоронения граждан Азербайджана, пропавших без вести в первой Карабахской войне (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Будет реализован проект по эксгумации останков из мест захоронения граждан Азербайджана, пропавших без вести в Первой Карабахской войне.

Как сообщает Trend, об этом сегодня на конференции на тему "Установление личности пропавших без вести лиц – гуманитарный подход", посвященной Международному дню пропавших без вести лиц и организованной Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана, сказал секретарь, руководитель рабочей группы госкомиссии Исмаил Ахундов.

"Совместно с представительством Международного комитета Красного креста в Азербайджане планируется реализация пилотного проекта по эксгумации останков из шести мест захоронения наших граждан, пропавших без вести в первой Карабахской войне", - сказал он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)