Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Садыра Жапарова

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Садыру Жапарову по случаю национального праздника Кыргызской Республики - Дня Независимости.

"Уважаемый Садыр Нургожоевич,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Кыргызской Республики - Дня Независимости.

В следующем году мы будем отмечать 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Развитие наших межгосударственных связей, основанных на общей истории, братстве и взаимном уважении, вызывает удовлетворение.

Достигнутые в ходе Вашего официального визита в Азербайджан в апреле этого года договоренности и ряд подписанных документов, в частности, «Декларация о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Кыргызской Республикой» и «Меморандум о создании Межгосударственного совета Азербайджанской Республики и Кыргызской Республики» являются наглядным примером того, что наши отношения вышли на качественно новый уровень.

Верю, что мы и впредь продолжим совместные усилия во имя более эффективного использования имеющегося потенциала азербайджано-кыргызских отношений, расширения нашего опирающегося на взаимное доверие и поддержку сотрудничества как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, братской Кыргызской Республике – постоянного мира и благополучия", - говорится в поздравлении.