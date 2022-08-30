Азербайджанские военные принимают участие в многонациональных военных учениях в Грузии

БАКУ /Trend/ - В Грузии проходят многонациональные совместные военные учения "Noble Partner 2022", в которых также участвуют США.

Как передает Trend, об этом сообщает минобороны Грузии.

В церемонии открытия, состоявшейся на военной базе Вазиани вблизи Тбилиси, наряду с официальными лицами министерства обороны Грузии, также приняли участие представители дипломатического корпуса.

Отмечено, что целью учений является повышение уровня подготовки и согласованности для обеспечения стабильной и безопасной среды в Черноморском регионе.

В учениях принимают участие более 2 400 военнослужащих из Грузии, Азербайджана, США, Японии, Швеции, Болгарии, Румынии, Молдовы, Греции, Великобритании, Турции, Словакии, Норвегии, Венгрии, Литвы, Германии, Боснии и Герцеговины, Эстонии и Польши.

(Перевод: Нубар Кулузаде)