Подготовлен фильм, посвященный итогам визита Президента Казахстана в Азербайджан (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Телерадиокомплекс Президента Казахстана подготовил документальный фильм, посвященный итогам визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан, передает во вторник Trend.

Как отмечается в фильме, первый официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан в качестве главы государства состоялся накануне 30-летней годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.

Сообщается, что развитие торговли между двумя странами имеет большой потенциал – взаимный товарооборот по итогам прошлого года превысил 330 миллионов долларов.

«Геоэкономическая ситуация в мире существенно влияет на экономику стран мира. Государства принимают активные шаги по диверсификации внешнеэкономических и торговых отношений. Казахстан и Азербайджан - основные игроки в Каспийском регионе тюркского мира. Нынешний официальный визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан можно считать историческим. Углубление казахстано-азербайджанских отношений обеспечивает дополнительный импульс диверсификации взаимодействия двух стран и задает новый тон развитию тюркоязычных стран», - говорится в материале.

Trend представляет вниманию документальный фильм «Казахстан-Азербайджан: объединяющий диалог».