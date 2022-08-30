В Москве состоялось заседание комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы

БАКУ /Trend/ - 30 августа в Москве под председательством заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и заместителя премьер-министра Армении Мгера Григоряна состоялось второе заседание Комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией и вопросам безопасности границы.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, перед заседанием заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук, встретился с Шахином Мустафаевым и Мгером Григоряном, поприветствовав продолжение работы комиссии.

Стороны обсудили организационные и процедурные вопросы, провели обстоятельный обмен мнениями по дальнейшей работе комиссий и регламенту совместной деятельности.

Российской стороне была выражена признательность за хорошую организацию встречи.

Было подтверждена договоренность о проведении третьей встречи в согласованный срок.

(Перевод: Нубар Кулузаде)