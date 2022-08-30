В азербайджанском военном учебном заведении состоялось празднование Дня Победы братской Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Военном институте имени Гейдара Алиева состоялось мероприятие, посвященное 30 августа - 100-летию Победы братской Турецкой Республики, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память великих лидеров - Гейдара Алиева и Мустафы Кемаля Ататюрка, прозвучали государственные гимны обеих стран.

Затем был продемонстрирован видеоролик о борьбе Турции за независимость.

Выступившие на мероприятии рассказали об истории братских и дружеских азербайджано-турецких отношениях.

Было подчеркнуто, что 30 августа является одним из самых знаменательных дней в Турции, отмечена важность проведения столь значимых мероприятий в обеих странах.

Была особо подчеркнута исключительная роль глав двух государств в доведении отношений между двумя странами до нынешнего уровня дружбы, братства и стратегического союзничества.

В заключение прозвучали стихи, были исполнены патриотические песни.