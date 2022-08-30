МИД Азербайджана распространил заявление об итоговых наблюдениях Комитета по ликвидации расовой дискриминации по отчетам страны (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана распространило заявление об итоговых наблюдениях Комитета по ликвидации расовой дискриминации по десятому-двенадцатому периодическим отчетам страны, сообщает во вторник Trend.

В заявлении отмечается участие правительства Азербайджана в недавней сессии Комитета по Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD) и представление в Комитет десятого-двенадцатого периодических отчетов в соответствии с Конвенцией. Азербайджан как мультикультурная страна полностью привержен выполнению своих обязательств в рамках CERD, которая продвигает те же мультикультурные ценности.

Как отмечается в итоговых наблюдениях комитета в связи с отчетами Азербайджана, страна предприняла ряд мер для достижения цели CERD. Например, с 2017 года для обеспечения прав беженцев и лиц без гражданства, а также детей, независимо от расы и этнической принадлежности, был осуществлен ряд правовых и политических мер. В 2018 году в Азербайджане была принята государственная программа по развитию судебной системы, целью которой является повышение эффективности и качества судебной системы, включая проведение тренингов и обменов со странами-партнерами. Азербайджан также стремится усилить свое внутреннее законодательство против дискриминации путем принятия проекта закона “О предупреждении и ликвидации расовой дискриминации”, который отражает некоторые рекомендации Комитета. Комитет CERD также подчеркнул шаги, предпринятые Азербайджаном для усиления существующих законов против разжигания расовой ненависти, в частности, изменения в статью 283 Уголовного кодекса и закон “Об информации, информатизации и защите информации”. Комитет особо отметил, что эти поправки предусматривают более строгие наказания за разжигание этнической, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды и запрещают распространение факторов и информации, пропагандирующих насилие и религиозный экстремизм в интернете и социальных сетях. Азербайджан также приложил совместные усилия для обеспечения ответственности за нарушения CERD, в том числе для начала уголовного расследования в связи с возможными нарушениями и привлечения к уголовной ответственности предполагаемых виновных, если для этого есть достаточные основания. Кроме того, Азербайджан привержен основным ценностям, охраняемым CERD, и не приемлет заявлений или действий, поощряющих ненависть или насилие в отношении какой-либо национальной или этнической группы. Азербайджан привержен сохранению культурного наследия, независимо от религиозной или этнической принадлежности, не допуская какой-либо дискриминации, в том числе на освобожденных территориях, с соблюдением международных стандартов в области сохранения культурного, религиозного и исторического наследия, как это и определено соответствующими законами и Конституцией. Как рекомендовано комитетом, страна ввела новые меры безопасности, связанные с доступом к объектам наследия, регулярно следит за состоянием объектов и инструктирует строительные бригады о процедурах, позволяющих минимизировать риск нанесения ущерба во время реконструкционных работ. Азербайджан был удовлетворен тем, что комитет согласен с важностью организации на эти территории технической миссии ЮНЕСКО. Азербайджан открыто призывал к организации такой миссии до 2005 года и привержен обязательству оказать содействие в ее скорейшей реализации. Страна приветствовала аналогичные миссии ИСЕСКО в мае 2022 года, высоко оценившие усилия по сохранению религиозных объектов многочисленных конфессий. Занимающийся организацией возвращения сотен тысяч вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории Азербайджан привержен возрождению там многонациональных и разнообразных общин.

В заявлении отмечается, что Азербайджан ценит конструктивный диалог с комитетом и соответственно учитывает его мнение и рекомендации. Страна привержена поддержанию прав и достоинства каждого человека, проживающего на его территории, независимо от расы, цвета кожи, происхождения, национальной или этнической принадлежности, и продолжит свою деятельность для достижения конечной цели - искоренения всех форм и проявлений расовой дискриминации в глобальном масштабе.

(Перевод: Нубар Кулузаде)