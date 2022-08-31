Развитие диалога Азербайджана с ЕАЭС имело бы ощутимый эффект для региона - МИД России

БАКУ /Trend/ - Развитие диалога Азербайджана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), безусловно, имело бы ощутимый эффект для региона.

Как передает в среду Trend, об этом на еженедельном брифинге заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Со своей стороны положительно оцениваем участие премьер-министра Азербайджана в прошедшем заседании Межправсовета. Потенциал сотрудничества Баку с ЕАЭС, на наш взгляд, весьма высок, мы видим большие перспективы такой кооперации, считаем, что это пойдет на пользу процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - заключила она.