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Азербайджанский военный оркестр участвует в международном фестивале в Турции (ФОТО)

Политика Материалы 31 августа 2022 16:20 (UTC +04:00)
Азербайджанский военный оркестр участвует в международном фестивале в Турции (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - В турецком городе Бурса с участием военных оркестров разных стран проходит международный фестиваль, посвященный 100-летию со Дня Победы братской страны, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

На фестивале Азербайджан представляет делегация из 35 человек во главе с начальником Военного оркестра Военного института имени Гейдара Алиева – дирижером, полковник-лейтенантом Фаризом Мамедзаде.
Сначала в городе был организован торжественный марш военных оркестров стран-участниц.

В рамках фестиваля представители оркестра выступили с интересными концертными программами.

Выступления военных оркестров, особенно совместные выступления оркестров из разных стран, вызвали большой интерес у зрительской аудитории.

Азербайджанский военный оркестр участвует в международном фестивале в Турции (ФОТО)
Азербайджанский военный оркестр участвует в международном фестивале в Турции (ФОТО)
Азербайджанский военный оркестр участвует в международном фестивале в Турции (ФОТО)
Азербайджанский военный оркестр участвует в международном фестивале в Турции (ФОТО)
Азербайджанский военный оркестр участвует в международном фестивале в Турции (ФОТО)
Азербайджанский военный оркестр участвует в международном фестивале в Турции (ФОТО)
Азербайджанский военный оркестр участвует в международном фестивале в Турции (ФОТО)
Азербайджанский военный оркестр участвует в международном фестивале в Турции (ФОТО)
Азербайджанский военный оркестр участвует в международном фестивале в Турции (ФОТО)
Азербайджанский военный оркестр участвует в международном фестивале в Турции (ФОТО)
Азербайджанский военный оркестр участвует в международном фестивале в Турции (ФОТО)
Азербайджанский военный оркестр участвует в международном фестивале в Турции (ФОТО)
Азербайджанский военный оркестр участвует в международном фестивале в Турции (ФОТО)
Азербайджанский военный оркестр участвует в международном фестивале в Турции (ФОТО)
Азербайджанский военный оркестр участвует в международном фестивале в Турции (ФОТО)
Азербайджанский военный оркестр участвует в международном фестивале в Турции (ФОТО)
Азербайджанский военный оркестр участвует в международном фестивале в Турции (ФОТО)
Азербайджанский военный оркестр участвует в международном фестивале в Турции (ФОТО)
Азербайджанский военный оркестр участвует в международном фестивале в Турции (ФОТО)
Азербайджанский военный оркестр участвует в международном фестивале в Турции (ФОТО)
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