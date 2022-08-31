Представители Азербайджана, Армении и России существенно продвинулись в вопросе разблокировки транспортных связей на Южном Кавказе - Лавров

БАКУ /Trend/ - Трехсторонняя рабочая группа в составе представителей Азербайджана, Армении и России существенно продвинулась в вопросе достижения договоренностей по проблематике разблокировки транспортных связей на Южном Кавказе.

Как передает в среду Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сказал в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

"Вопросами разблокирования торговых, экономических, транспортных связей на Южном Кавказе занимается трехсторонняя группа с участием вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Она работает ритмично, одновременно, кстати сказать, со встречами по вопросам делимитации границы между Азербайджаном и Арменией, буквально на днях состоялись очередные контакты. Эта трехсторонняя рабочая группа, созданная по решению лидеров трех стран от 9 ноября 2020 года, существенно продвинулась в достижении договоренностей. Они, надеюсь, в самое ближайшее время уже будут оформлены. Что особо важно, эта работа проводится не в вакууме, не изолировано, а в тесной увязке с более широкими транспортными проектами, включая проект коридора "Север-Юг", в котором заинтересованы и наши иранские партнеры", - сказал он.

По словам Лаврова, беседа шла о тех дискуссиях, которые продолжаются между Азербайджаном, Ираном и Россией по восстановлению небольшого железнодорожного участка на трассе Решт - Астара.

"В сентябре уже планируются контакты профильных специалистов, - добавил он. - Так что, мне кажется, в практическом плане процесс весьма и весьма продвинут, но что касается его глобального и регионального значения, то оно заключается в том числе и в выстраивании логистических цепочек, которые будут независимы от стран, проявляющих неподобающее отношение к интересам своих партнеров в этом регионе, будь то Иран, будь то РФ, будь то любая другая страна".