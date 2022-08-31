...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Закир Гасанов посетил университет национальной обороны Турции (ФОТО)

Политика Материалы 31 августа 2022 17:14 (UTC +04:00)
Закир Гасанов посетил университет национальной обороны Турции (ФОТО)

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в рамках рабочего визита в Турцию посетил университет национальной обороны этой страны.

Как сообщили Trend в среду в министерстве обороны, генерал-полковник Гасанов вместе с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и коллегами из других государств сделал запись в "Книге Почета" университета.

Затем для гостей была представлена праздничная концертная программа по случаю 100-летия Победы Турции.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Закир Гасанов посетил университет национальной обороны Турции (ФОТО)
Закир Гасанов посетил университет национальной обороны Турции (ФОТО)
Закир Гасанов посетил университет национальной обороны Турции (ФОТО)
Закир Гасанов посетил университет национальной обороны Турции (ФОТО)
Закир Гасанов посетил университет национальной обороны Турции (ФОТО)
Закир Гасанов посетил университет национальной обороны Турции (ФОТО)
Закир Гасанов посетил университет национальной обороны Турции (ФОТО)
Закир Гасанов посетил университет национальной обороны Турции (ФОТО)
Закир Гасанов посетил университет национальной обороны Турции (ФОТО)
Закир Гасанов посетил университет национальной обороны Турции (ФОТО)
Закир Гасанов посетил университет национальной обороны Турции (ФОТО)
Закир Гасанов посетил университет национальной обороны Турции (ФОТО)
Закир Гасанов посетил университет национальной обороны Турции (ФОТО)
Закир Гасанов посетил университет национальной обороны Турции (ФОТО)
Закир Гасанов посетил университет национальной обороны Турции (ФОТО)
Закир Гасанов посетил университет национальной обороны Турции (ФОТО)
Закир Гасанов посетил университет национальной обороны Турции (ФОТО)
Закир Гасанов посетил университет национальной обороны Турции (ФОТО)
Закир Гасанов посетил университет национальной обороны Турции (ФОТО)
Закир Гасанов посетил университет национальной обороны Турции (ФОТО)
Закир Гасанов посетил университет национальной обороны Турции (ФОТО)
Закир Гасанов посетил университет национальной обороны Турции (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости