Закир Гасанов посетил университет национальной обороны Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в рамках рабочего визита в Турцию посетил университет национальной обороны этой страны.

Как сообщили Trend в среду в министерстве обороны, генерал-полковник Гасанов вместе с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и коллегами из других государств сделал запись в "Книге Почета" университета.

Затем для гостей была представлена праздничная концертная программа по случаю 100-летия Победы Турции.

(Перевод: Нубар Кулузаде)