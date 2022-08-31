Названы сроки встречи глав МИД Азербайджана и Армении для обсуждения текста мирного соглашения

БАКУ /Trend/ - Главы МИД Азербайджана и Армении проведут встречу в течение следующего месяца для обсуждения текста мирного соглашения.

Как передает в среду Trend, об этом говорится в заявлении президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля, распространенном по итогам сегодняшней встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Сообщается, что в ходе встречи стороны договорились активизировать предметную работу по продвижению мирного договора, регулирующего межгосударственные отношения между Арменией и Азербайджаном.

Отмечено, что министрам иностранных дел поручено встретиться в течение месяца для проработки проектов текстов.