БАКУ /Trend/ - Следующая встреча комиссий по делимитации азербайджано-армянской границы состоится в Брюсселе в ноябре.

Как передает в среду Trend, об этом говорится в заявлении президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля, распространенном по итогам сегодняшней встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Отмечается, что в ходе встречи стороны рассмотрели прогресс по всем вопросам, связанным с делимитацией границы, и по тому, как лучше всего обеспечить стабильную ситуацию. Была достигнута договоренность, что следующее заседание комиссий по делимитации границы состоится в ноябре в Брюсселе.

"Мы ознакомились с ходом обсуждения условий разблокирования транспортных сообщений. Во всех этих дискуссиях я хотел бы подчеркнуть, что важно готовить население с обеих сторон к долгосрочному устойчивому миру. ЕС готов и дальше усиливать свою поддержку долгосрочного устойчивого мира. ЕС также будет продолжать настаивать на ускорении экономического развития на благо обеих стран и их населения", - говорится в заявлении.