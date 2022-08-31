Проведенный нами обмен мнениями был открытым и продуктивным - Шарль Мишель

БАКУ /Trend/ - Это была наша четвертая встреча в данном формате. Мы обсудили последние события на Южном Кавказе и отношения между Европейским Союзом и обеими странами..

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Шарля Мишеля, распространенном по итогам сегодняшней трёхсторонней встречи в Брюсселе.

"Проведенный нами обмен мнениями был открытым и продуктивным. Благодарю за это обоих лидеров. Мы рассмотрели все вопросы нашей повестки дня. Отрадно видеть, что предприняты некоторые шаги для реализации договоренностей, достигнутых нами на последней встрече", - отметил Мишель.