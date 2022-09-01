На встрече в Брюсселе Азербайджан вновь добился желаемого - Сахиль Керимли

БАКУ /Trend/ - Несмотря на сопротивление Армении, Президент Азербайджана, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев на встрече в Брюсселе добился конкретных результатов. Согласно договоренности, в ближайшее время начнется подготовка текста мирного договора. А это значит, что Армения принуждается к заключению мира, и есть большие надежды на нормализацию отношений. Это очередной дипломатический успех Президента Ильхама Алиева на переговорах.

Об этом сказал заместитель генерального директора АМИ Trend, политический эксперт Сахиль Керимли, комментируя итоги состоявшейся накануне трехсторонней встречи в Брюсселе.

Керимли отметил, что, несмотря на демонстрируемую Арменией долгое время неконструктивную позицию, Президент Азербайджана своей решительной позицией добивается успехов в переговорах.

«Следует высоко оценить итоги встречи лидеров Азербайджана и Армении, состоявшейся в Брюсселе по инициативе президента Совета ЕС Шарля Мишеля. Эта встреча является важным шагом в продвижении мирного процесса между сторонами. Армения в течение последних двух лет пыталась выиграть время, чего-то добиться, однако не могла противостоять политической воле главы азербайджанского государства. Так было и на этот раз. Одним из наиболее важных моментов является то, что мирный договор будет подписан на основе пяти принципов, выдвинутых Азербайджаном», - сказал он.

Керимли подчеркнул, что в ходе встречи не говорилось о Карабахе, статусе или Минской группе ОБСЕ, и это еще раз показывает, что Азербайджан диктует условия за столом переговоров.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил в этом контексте свою конкретную позицию. О статусе армян, проживающих в Карабахе, не может быть и речи, а структура под названием Минская группа осталась в истории. Это новая реальность, созданная азербайджанским лидером. Эти реалии принимает весь мир, и он с уважением относится к справедливой позиции Азербайджана. Армения вынуждена осознать и принять эти новые реалии. Следует особо подчеркнуть и роль президента Совета ЕС Шарля Мишеля в переговорном процессе. Наша страна высоко ценит миссию руководства ЕС в вопросе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Еще одним важным моментом здесь являются большое уважение и доверие между Президентом Азербайджана и главой ЕС. Это, несомненно, создаст основу для позитивного развития процессов и в будущем», - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)