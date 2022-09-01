Началась поездка представителей медиа в город Лачин

ЛАЧИН /Trend/ - Началась поездка представителей местных медиа в город Лачин.

Как сообщает в четверг Trend, наряду с журналистами, в ней принимают участие военные эксперты, военнослужащие, несущие службу в районе.

Представители медиа посетят места, где находятся сожженные и разрушенные армянами дома, а также административные территории.

Также они ознакомятся с новыми пунктами дислокации азербайджанской армии на территории города, подразделениями военной полиции и проводимыми инженерными работами.

Также планируется поездка журналистов в лачинские села Забух и Сус.

Напомним, что 26 августа азербайджанская армия взяла под контроль город Лачин, села Забух и Сус.

(Перевод: Фидан Мустафаева)