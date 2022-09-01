Президент Ильхам Алиев: Развитие двусторонних связей между Азербайджаном и ОАЭ по восходящей вызывает удовлетворение

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская Республика придает большое значение дружественным отношениям и сотрудничеству с Вашей страной, построенным на таких здоровых основах, как исламская солидарность, взаимная поддержка и доверие. Вызывает удовлетворение развитие за последние десятилетия по восходящей наших двусторонних связей, обогащенных новым содержанием. Особо хотел бы подчеркнуть Ваш личный вклад в дело укрепления наших межгосударственных отношений.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме, направленном Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Президенту ОАЭ Мухаммеду бин Зайеду Аль Нахайану по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

"Существующий сегодня между нами высокоуровневый политический диалог сопровождается сотрудничеством в экономической, энергетической, транспортной, гуманитарной и других сферах. Уровень нашего взаимодействия в рамках ОПЕК+ вызывает одобрение. В то же время нас радует эффективная совместная деятельность наших стран в сфере возобновляемой энергии и инвестиций. Строительство «Гарадагской солнечной электростанции» компанией Masdar Вашей дружественной страны имеет большое значение с точки зрения диверсификации наших экономических связей.

Считаю, что между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами имеются благоприятные условия для развития сотрудничества во всех сферах. Уверен, что, используя эти возможности, мы совместными усилиями добьемся укрепления наших традиционных дружественных отношений и дальнейшего расширения сферы охвата нашего взаимодействия", - говорится в письме.