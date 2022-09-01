Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Италия приступают к новому широкомасштабному сотрудничеству в области образования (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Мы приступаем к новому широкомасштабному сотрудничеству в области образования.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в ходе выступления после церемонии обмена документами, подписанными в связи с созданием Итальянско-азербайджанского университета в Риме. Cоответствующее видео опубликовано на официальной странице главы государства в Instagram.

"Сегодняшняя церемония проходит в новом здании посольства Азербайджана. Должен также сказать, что это - первое мероприятие, проводимое в новом здании. Это историческое здание, находящееся в историческом квартале Рима, распахнуло сегодня свои двери, здесь одновременно будет функционировать Центр азербайджанской культуры.

Очень рад, что первое мероприятие, проводимое в этом здании, посвящено именно сфере образования. Сегодня открывается новая страница итальянско-азербайджанских связей. Мы приступаем к новому широкомасштабному сотрудничеству в области образования. Находясь два года назад с государственным визитом в Италии, я выступил с предложением создать Итальянско-азербайджанский университет. Руководство Италии также приветствовало это и за короткий срок мы уже приступили к практической работе", - сказал глава государства.