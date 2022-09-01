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В Риме состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Италии (ФОТО)

Политика Материалы 1 сентября 2022 17:04 (UTC +04:00)
В Риме состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Италии (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 1 сентября состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой.

Как сообщает Trend, в честь Президента Ильхама Алиева в Квиринальском дворце Рима был выстроен почетный караул.

Президент Италии Серджо Маттарелла встретил главу нашего государства Ильхама Алиева.

Делегация Азербайджана была представлена Президенту Италии, а делегация Италии - Президенту Азербайджана.

Затем было сделано совместное фото.

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В Риме состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Италии (ФОТО)
В Риме состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Италии (ФОТО)
В Риме состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Италии (ФОТО)
В Риме состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Италии (ФОТО)
В Риме состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Италии (ФОТО)
В Риме состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Италии (ФОТО)
В Риме состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Италии (ФОТО)
В Риме состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Италии (ФОТО)
В Риме состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Италии (ФОТО)
В Риме состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Италии (ФОТО)
В Риме состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Италии (ФОТО)
В Риме состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Италии (ФОТО)
В Риме состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Италии (ФОТО)
В Риме состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Италии (ФОТО)
В Риме состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Италии (ФОТО)
В Риме состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Италии (ФОТО)
В Риме состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Италии (ФОТО)
В Риме состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Италии (ФОТО)
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