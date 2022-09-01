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Верховный представитель ЕС поприветствовал четвертую встречу между Президентом Ильхамом Алиевым, Николом Пашиняном и Шарлем Мишелем

Политика Материалы 1 сентября 2022 17:28 (UTC +04:00)
Верховный представитель ЕС поприветствовал четвертую встречу между Президентом Ильхамом Алиевым, Николом Пашиняном и Шарлем Мишелем

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Наргиз Садыхова
Наргиз Садыхова
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БАКУ /Trend/ - Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поприветствовал четвертую встречу Президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и председателя Совета Европейского союза Шарля Мишеля.

Как передает в четверг Trend, об этом Боррель написал в Twitter.

"Важно продолжать работу по продвижению мирного договора, усилия в гуманитарной сфере и в области разблокировки коммуникаций. ЕС по-прежнему полностью вовлечен в поддержку мирного, безопасного и процветающего будущего на Южном Кавказе», — написал он.

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