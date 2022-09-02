Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Вьетнама

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фуку по случаю национального праздника страны – Дня Независимости.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице дружественному народу Вьетнама самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Вашей страны - Дня независимости.

Сегодня Вьетнам – это стремительно и динамично развивающееся государство в мире, добившееся больших успехов в сфере экономики, промышленности, науки, современных технологий и других областях.

Азербайджан придает важное значение всестороннему развитию традиционно дружественных отношений с Вьетнамом, который является дружественной страной и партнером. Нынешний уровень наших межгосударственных связей и сотрудничества вызывает удовлетворение.

Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для дальнейшего укрепления дружественных отношений, объединяющих наши страны и народы, успешного продолжения нашего взаимовыгодного сотрудничества как в двустороннем формате, так и в рамках международных институтов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в работе, дружественному народу Вьетнама – постоянного мира и благополучия", - говорится в письме.