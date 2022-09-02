Деловая миссия саудовских компаний посетит освобожденные территории Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Достигнута предварительная договоренность о визите ряда саудовских компаний и деловых людей на освобожденные от оккупации территории до конца нынешнего года.

Как сообщает Trend, договоренность по этому поводу достигнута 2 сентября в ходе встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева в городе Черноббио (Италия) с министром инвестиций Саудовской Аравии, сопредседателем Совместной межправительственной комиссии между Азербайджанской Республикой и Королевством Саудовская Аравия Халидом бин Абдулазизом Аль-Фалихом.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по развитию экономических связей, в том числе по проекту, реализуемому компанией ACWA Power Саудовской Аравии в области возобновляемых источников энергии в нашей стране, а также сотрудничеству в энергетическом секторе, в частности нефтегазовой сфере.